Biglietti Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli, ufficiale la procedura per il rimborso: come ottenerlo

Dopo il rinvio delle gare Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli, Ticketone ha reso note le modalità di rimborso per coloro che non potranno assistere ai due match collocati ora in date diverse, dopo le parole di queste ore del responsabile Amedeo Bardelli.

Sul sito ufficiale di Ticketone, è stata resa nota la procedura di rimborso, in quanto non sarà consentito per entrambe le occasioni il cambio nominativo.

La procedura per il rimborso dei biglietti

Per ottenere il rimborso del titolo di accesso per Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli, basterà cliccare su questo link e selezionare la partita di riferimento. In seguito, si prega di seguire le indicazioni di Ticketone a supporto della procedura.

Biglietti Napoli-Salernitana: in migliaia in coda su Ticketone

Lo stesso portale, inoltre, in questi minuti è preso d’assalto da parte dei tifosi che, in migliaia, stanno cercando di assicurarsi un biglietto proprio per Napoli-Salernitana, una partita che può rivelarsi storica.