Elmas: “Mai mi aspettavo di poter vincere lo Scudetto. Salernitana? Ho una certezza”

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, in vista della sfida contro la Salernitana che potrebbe valere il terzo tricolore della storia della società partenopea.

Scudetto e non solo: è un Elmas a cuore aperto quello che si è sentito nel corso del suo intervento. Di seguito, quanto evidenziato:

Juve-Napoli in corso, tu con Raspadori hai cambiato la partita. Che gioia è stata? “Quelli che erano già in campo avevano già giocato bene. Vincere a Torino è difficile ed è sempre una gioia riuscirci.

Vi aspettavate quella festa? “Non ce lo aspettavamo. Sono stato in tante tifoserie calde ma non mi aspettavo una cosa del genere. Siamo contenti e non immagino cosa può succedere quando vinceremo (ride ndr).

Cosa vi chiede Spalletti? “Ci chiede di pensare solo alla Salernitana. Dobbiamo giocare fino alla fine perché sappiamo come siamo arrivati fino a qui e dobbiamo far vedere che siamo una grande squadra fino all’ultimo. Anche per chi non ha giocato tantissimo, ha la possibilità di potersi esprimere in questo finale”.

Cosa hai pensato quando hai fatto assist a Raspadori? “Aspettavo soltanto che Zielu mi passasse il pallone. Ho messo quella palla lì e spero che faccia gol, c’era una scommessa di 500 euro (ride ndr)”

Tra di voi state parlando della possibilità di poter festeggiare domenica? “Questo non succede tutti i giorni e sappiamo che stiamo facendo una cosa importante. Normale che ne parliamo e a tratti nemmeno noi crediamo di aver fatto tutto questo. Veniamo tutti da piccoli Paesi ed è una cosa incredibile, da piccolo mai pensavo di poter vincere uno Scudetto. È un’emozione che ci porteremo per sempre. Non si sa quando lo si vincerà un altro Scudetto, quindi dobbiamo godercelo”.

Avete già ipotizzato come festeggiare? “Io aspetto questo momento e non vedo l’ora, ma non sappiamo ancora. Di sicuro darò uno schiaffo al Chucky e a Olivera (ride ndr)”.

Sulla partita contro la Salernitana? “Non è una partita facile. Se fossi della Salernitana, non vorrei far vincere lo Scudetto al Napoli. Dobbiamo fare il nostro senza pensare a nulla, in qualsiasi modo. Che sia con o senza bel gioco. Se perde Lazio e giochiamo domenica alle 15:00, penso che sicuramente vinciamo questa partita. È impossibile che la sbaglieremo”.

Poi, il messaggio ai tifosi: “Spero di vedervi presto in città”.