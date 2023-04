CALCIOMERCATO NAPOLI – A Napoli è attesa per festeggiare lo Scudetto: dopo la gioia dei tifosi esplosa a Capodichino al rientro della squadra da Torino, la città è in fermento per preparare quella che sarà la gioia collettiva ad aritmetica acquisita.

Giusto il tempo di archiviare e la squadra potrà gustarsi un traguardo storico, in attesa di quelle che possono essere le novità circa il futuro di diversi calciatori azzurri. A tal proposito, da settimane sono finiti al centro dei rumors di mercato due giocatori in particolare, che in estate potrebbero dire addio alla casacca partenopea.

Lozano e Zielinski: rivelazione sul futuro

Questi calciatori portano i nomi di Lozano e Zielinski. A svelare ulteriori novità in merito ai possibili sviluppi futuri per il messicano e il polacco è l’edizione odierda della Gazzetta dello Sport.

Di seguito, quanto evidenziato a tal propsito: