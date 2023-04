Oltre alla festa spontanea che avverrà dal momento in cui lo Scudetto per il Napoli sarà anche aritmetico (la prima data cerchiata in rosso è domenica), le istituzioni stanno preparando quella che sarà la festa ufficiale organizzata tra la SSC Napoli e il Comune, che avverrà il 4 giugno.

Dopo le polemiche delle scorse settimane che avevano sollevato il malumore dei tifosi partenopei, arriva una notizia che sicuramente fa felici tutti coloro che vorranno festeggiare in piazza il terzo Tricolore della storia del club partenopeo.

Festa Scudetto Napoli 4 giugno: individuate anche le piazze

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui non ci sarà l’obbligo di biglietti per le feste nelle varie piazze: tutti gli eventi, dunque, saranno liberi e gratuiti per tutti.

Stando alla medesima fonte, inoltre, sono state individuate le quattro piazze di Napoli che saranno coinvolte per la festa, confermando dunque i rumors delle ultime settimane:

Piazza Mercato

Piazza del Plebiscito

L’ex Area NATO di Bagnoli

Piazza Ciro Esposito a Scampia

Inoltre, feste ufficiali si terranno anche in provincia, verosimilmente nei comuni di

Castellammare di Stabia

Giugliano di Napoli

Nola

Pomigliano

Portici

Pozzuoli

In ogni caso, il main event dovrebbe tenersi allo stadio Diego Armando Maradona, con collegamenti in tutto il mondo (anche negli Stati Uniti, Sud America e Georgia).