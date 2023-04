Napoli-Salernitana, concluso l’incontro per il rinvio: decisione presa? Si attende l’ufficialità

Cresce l’attesa, i tifosi non aspettano altro che poter esplodere di gioia e festeggiare finalmente questo scudetto che manca da troppi anni in città. L’aritmetica potrebbe arrivare in questo fine settimana, ma i tifosi vogliono sapere quando si giocherà il match decisivo contro la Salernitana.

La partita, in programma sabato 29 aprile alle ore 15, potrebbe giocarsi un giorno dopo, in contemporanea a Inter-Lazio, altra gara decisiva per la vittoria matematica del campionato.

Elmas e Osimhen (FOTO: SSC Napoli)

La richiesta di rinviare la partita a domenica 30 aprile è stata fatta dal Comune di Napoli per motivi di ordine pubblico: l’obiettivo è cercare di evitare una maxi festa che possa partire sabato e proseguire per più giorni.

Il Prefetto Claudio Palomba, dopo una riunione tenuta ieri mattina in prefettura, avrebbe chiesto alla Lega Calcio e al Ministro Matteo Piantedosi di spostare la partita a domenica alle ore 12:30 (in contemporanea a Inter-Lazio) oppure alle ore 15 (subito dopo la gara di San Siro).

Rinvio Napoli Salernitana, si va verso l’ok

Oggi si è tenuto il summit presso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per discutere del possibile rinvio di Napoli-Salernitana. Secondo quanto riporta Sportitalia, la decisione presa è stata quella di spostare la gara a domenica. Di seguito quanto riportato.

Si è appena concluso l’incontro presso l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e in base alle richieste di Asl, Forze dell’Ordine, Sindaco di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli la decisione dovrebbe essere quella di spostare la gara a domenica. La comunicazione è attesa a breve. Una delle questioni sul piatto della bilancia è stata anche la sottolineatura, da parte delle forze dell’ordine, rispetto all’oggettiva difficoltà di gestire “un’ipotetica festa del tifo” che duri tre giorni, in relazione alla concomitanza con il primo maggio.

Secondo quanto riporta invece Valter De Maggio, sulla radio ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, non è arrivata ancora nessuna decisione dal Viminale e l’ufficialità potrebbe arrivare solo domani. A confermarlo è stato il prefetto Claudio Palomba.