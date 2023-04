Osimhen, scenario a sorpresa per il futuro: cambia tutto!

Uno dei mattatori di questo Napoli che si è portato a un passo dallo Scudetto (possibile festa già nel week end) è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ormai divento un trascinatore, compiendo quel salto di qualità anche caratteriale che il tecnico Luciano Spalletti gli ha chiesto fin dal suo arrivo in azzurro.

Il rendimento in questa stagione è stato importantissimo, motivo per il quale sono tante le squadre che potrebbero farsi sotto in vista della prossima estate. La volontà del club azzurro è cercare di trattenere tutti i big in rosa, ma nel caso in cui arrivassero proposte irrinunciabili diventerà complicato, così come ammesso a più riprese in questi mesi dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, potrebbe verificarsi uno scenario che andrebbe a cambiare totalmente il futuro dell’ex Lille e che porterebbe alla permanenza dello stesso anche in vista del prossimo anno.

Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victor Osimhen of SSC Napoli reacts during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. SPI-2227-0100

Il punto sulla concorrenza

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, innanzitutto, fa il punto della situazione in merito alla concorrenza (o potenzialmente tale) in vista della prossima sessione di calciomercato. Di seguito, quanto riportato:

(…) Non si può escludere che lo stesso Osimhen decida di continuare la scommessa a Napoli, specie se resterà Luciano Spalletti alla guida della squadra. Victor è molto ambizioso e fra i suoi obiettivi c’è la vittoria della Champions. Ma delle candidate al suo acquisto oggi solo il Bayern può dare più garanzie del Napoli, visto che il Chelsea non giocherà in Europa e Manchester e Psg hanno faticato.

Ipotesi rinnovo per Osimhen : la novità

Stando alla medesima fonte, l’idea che può nascere tra le parti è quella che porta a un rinnovo di almeno una stagione. Questo è quanto fa sapere il quotidiano:

Fra il club e il procuratore i rapporti sono impostati sulla correttezza, anche se logicamente potrà esserci un momento in cui gli interessi della società non coincidano con quelli del giocatore. Ma ora è tempo di festa e Victor vuole gustarsela pienamente, senza pensare ad altro.

Sull’ipotesi rinnovo, poi, aggiunge: