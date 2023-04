I figli di Hamsik fanno impazzire i tifosi del Napoli: che giocate! – VIDEO

Sono tanti i giocatori passati per Napoli nell’era De Laurentiis, ma in pochi hanno lasciato il segno come Marek Hamsik. Ancora oggi l’ex capitano azzurro è molto amato dai tifosi azzurri, che lo ricordano con grandissimo piacere.

Dodici stagioni in maglia azzurra (primatista per presenze nella storia partenopea), sei da capitano, portando a casa due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, di sicuro Marekiaro ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nella memoria dei napoletani, ma potrebbe non essere l’unico Hamsik a vestire la maglia azzurra.

Le incredibili giocate dei figli di Hamsik, Lucas e Christian

Buon sangue non mente, di fatti anche i due figli di Hamsik, Lucas e Christian, che giocano a livello giovanile in Slovacchia, nonostante la giovanissima, età hanno attirato l’attenzione dei tifosi del Napoli con le loro giocate, che ricordano tanto quelle dell’ex capitano azzurro.

I tifosi sognano, in futuro, un nuovo Hamsik con la maglia azzurra. D’altronde Lucas, il primogenito, indossa già la maglia numero 17 proprio come papà Marek, che sia un segno del destino?