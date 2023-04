Bob Sinclair a Napoli: il dj francese fa impazzire i tifosi azzurri! (VIDEO)

Il Napoli e Napoli si apprestano a festeggiare in grande stile la vittoria dello scudetto. Mancano ormai solo cinque punti per l’aritmetica, ma il primo posto matematico potrebbe arrivare anche in questo weekend. Infatti, in caso di vittoria degli azzurri sulla Salernitana e la non vittoria della Lazio a Milano contro l’Inter, il Napoli vincerebbe il campionato con sei giornate di anticipo.

Una vittoria che viene celebrata in tutto il mondo, con opinionisti ed ex calciatori stranieri che elogiano la squadra di Luciano Spalletti per l’ottima stagione che sta disputando. Anche tante figure dello spettacolo e della musica si sono avvicinate al mondo Napoli (come la modella Emily Ratajkowski e il rapper Drake). L’ultimo, in ordine cronologico, è il famosissimo dj francese Bob Sinclair.

Bob Sinclair a Napoli

Bob Sinclair, presente ieri a Napoli, per partecipare a una serata organizzata nella nota discoteca “Club Partenopeo” si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto felice tutti i tifosi del Napoli.

Da una storia Instagram pubblicata da Lorenzo Crea, si vede il disc jockey e produttore discografico francese tenere ben stretta tra le mani una maglia con il volto di Diego Armando Maradona e urlare “Forza Napoli!”. Di seguito il video.