Osimhen senza freni su Instagram: il coro che parte in diretta fa impazzire i tifosi! – VIDEO

L’entusiasmo in casa Napoli è alle stelle: la vittoria contro la Juventus, ottenuta nei minuti finali grazie alla rete allo scadere di Giacomo Raspadori, lancia gli azzurri sempre più in maniera spedita verso lo Scudetto.

E in un certo senso la festa è gia partita, con diversi festeggiamenti sia nel centro storico che all’aeroporto di Capodichino, dove tantissimi tifosi attendono numerosi il ritorno della squadra dalla trasferta trionfante di Torino.

A testimoniare tutta la gioia del gruppo è anche la live fatta partire dall’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, che fa sostanzialmente eco al video che è stato girato negli spogliatoi a ridosso proprio del fischio finale del direttore di gara.

“La capolista se ne va”: i tifosi impazziscono nella diretta di Osimhen

Nel corso della diretta, Victor Osimhen ha risposto a messaggi di tanti tifosi e amici, ma a un certo punto si è levato dal gruppo il coro “La capolista se ne va”.

Una gioia che ha contagiato gli stessi tifosi che assistevano la live: insomma, la festa in casa azzurra per il terzo tricolore è già iniziata, in attesa della certezza aritmetica.