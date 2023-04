Festa scudetto, idea stadio Maradona aperto per Inter-Lazio: c’è la notizia su De Laurentiis

La vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus ha lanciato gli azzurri verso lo scudetto. Manca davvero poco alla squadra di mister Luciano Spalletti, solo 5 punti e il Napoli si laureerebbe campione d’Italia: il tutto potrebbe avvenire già la prossima settimana qualora al Maradona dovesse essere battuta la Salernitana e la Lazio non cogliesse i tre punti a Milano contro l’Inter.

La città e i tifosi sono in fibrillazione per un titolo che manca ormai da 33 anni, ed è per questo che si vuole organizzare la festa perfetta. Il Napoli, però, giocherà sabato alle 15 mentre la Lazio domenica alle 12.30: ciò vuol dire che per festeggiare potrebbero occorrere circa 24 ore d’attesa. Napoli però è impaziente e quindi si starebbe studiando una soluzione per permettere ai tifosi di riunirsi e fare esplodere la propria gioia, qualora tutto vada come deve.

Si attende l’ok di De Laurentiis

L’intenzione sarebbe quella di aprire lo stadio Maradona anche domenica mattina e far attendere il possibile verdetto scudetto nel tempio del Napoli. A parlarne è stata l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che è intervenuta a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: