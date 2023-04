Napoli Femminile, vittoria di carattere contro il Genoa: la classifica aggiornata

Vittoria pirotecnica del Napoli Femminile in quel di Genova contro un coriaceo Genoa. Azzurre brave ad imporre la loro legge nella ripresa grazie ad una prestazione di carattere, corsa e cuore. Seno ha dato fiducia a Tamborini sulla trequarti con Pinna al fianco di del Estal e Dulcic sulla fascia destra.

Il resoconto del primo tempo

Le azzurre sono partite forti e al 9’ la coppia d’attacco ha prodotto la prima grande occasione con l’assistenza di del Estal per Pinna, che di destro non ha trovato l’angolino. Sempre Pinna con furbizia al 14’ si è liberata di due avversarie in area ed ha colpito bene in diagonale centrando però il palo interno: strozzato in gola l’urlo del gol.

La fortuna ha invece sorriso al Napoli poco dopo con un cross di Dulcic che sospinto dal vento si è insaccato alle spalle di Macera per il vantaggio azzurro. Alla mezz’ora pareggio Genoa con Bloch che da rimessa laterale ha sfruttato tutta la sua prestanza fisica per girare il pallone alle spalle di Copetti che aveva quasi indirizzato fuori la respinta.

Subito dopo il Napoli si è riportato avanti con Pinna servita di tacco da del Estal dopo una bella imbucata di Veritti. Per lo Squalo doppia cifra in campionato. Appena prima del duplice fischio, Bargi ha pareggiato di testa su gran cross di Bloch che ha offerto alla compagna un cioccolatino da scartare.

Secondo tempo: Napoli inarrestabile

Napoli di nuovo avanti in avvio di ripresa con l’autorete di Lucafo dopo una giocata di qualità di Pinna per del Estal ed il tiro di quest’ultima, respinto dal portiere, che è carambolato appunto sul difensore di casa per poi finire in rete.

FOTO: Paola Di Marino

Il poker lo ha calato capitan Di Marino di testa su azione d’angolo dopo un cross al bacio di Seghir. Poco dopo l’altra neo-entrata Gomes si è procurata ed ha trasformato il rigore del definitivo 2-5 con una giocata sontuosa conclusa con il penalty della portoghese che ha siglato il suo gol numero 21.

La classifica aggiornata di Serie B Femminile

La vittoria del Napoli porta le azzurre al primo posto in classifica a quota 61 punti, in attesa ovviamente dei risultati finali di Lazio e Cittadella. Entrambe le formazioni scenderanno in campo alle ore 15:00, rispettivamente in casa contro il Chievo e in trasferta con il Brescia. Con questo successo il Napoli Femminile custodisce ancora il secondo posto in campionato.