Cannavaro a sorpresa al concerto di Geolier: l’ex azzurro fa cantare tutti (VIDEO)

Quattro date al Palapartenope di Napoli per il giovane cantante napoletano Geolier. Il rapper ha conquistato senza dubbio la sua città riempiendo in ogni serata il teatro con ben quattro sold out. Stasera l’ultima tappa a Napoli del tour per poi proseguire con le altre destinazioni.

Nella serata di ieri Geolier ha stupito il pubblico presentando sul palco numerosi ospiti a sorpresa. Tra questi Rocco Hunt, Lele Blade, Paky, MV Killa e Roshelle. Inaspettato sicuramente l’intervento sul palco di un ex calciatore del Napoli, che ha cantato con il rapper partenopeo facendo divertire il pubblico presente.

Ospite a sorpresa al concerto di Geolier

Si tratta di Paolo Cannavaro che, con indosso la maglia ufficiale del merchandising del tour, è salito sul palco per cantare con il rapper “Un giorno all’improvviso“. I fan presenti al concerto hanno intonato per l’ex difensore il coro “Un capitano, c’è solo un capitano”.

FOTO: Paolo Cannavaro

Cannavaro e Geolier: il video

Di seguito il video dell’intervento del calciatore al concerto del cantante al Palapartenope di Napoli: