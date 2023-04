Parole da applausi di Raspadori su Osimhen e Kvaratskhelia: lo ha detto in diretta!

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari temi toccati nel corso del suo intervento, l’ex Sassuolo ha anche parlato di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia, e della loro importanza per tutto il gruppo.

Le parole di Raspadori arrivano dopo un momento sicuramente non al top per i due: il nigeriano è reduce infatti dal problema fisico che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverse settimane, mentre il georgiano è stato protagonista suo malgrado con il rigore sbagliato.

Sul nigeriano

Di seguito, quanto dichiarato:

È un grandissimo calciatore e una grandissima persona e questo è stato fondamentale per raggiungere questi risultati. Ha sempre voglia di mettersi a disposizione dei compagni e quindi raggiungere buoni risultati è più semplice.

Sul georgiano