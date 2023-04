Napoli-Milan, la UEFA ‘si congratula’ con Leao sul contatto con Lozano: tifosi infuriati! – FOTO

Napoli-Milan è una storia ancora cocente per tutti i tifosi azzurri, nonostante questi ultimi hanno la possibilità di poter festeggiare uno Scudetto che manca ben da 33 anni.

C’è il rammarico da parte degli azzurri perché poteva essere fatto di più e per molti gli episodi arbitrali tra andata e ritorno hanno indirizzato la sfida ‘in favore’ della squadra di Stefano Pioli, capace in ogni caso di sfruttare gli errori concessi dai partenopei.

In ogni caso, le polemiche non si placano e a riaccenderle è stato un post della UEFA che ha fatto scatenare la rabbia dei tifosi azzurri.

Fallo Leao su Lozano, che autogol della UEFA

In particolare, l’account ufficiale della Champions League ha pubblicato un post in cui veniva esaltato l’intervento di Rafael Leao su Hirving Lozano, contatto che in realtà si è trattato di un calcio di rigore non fischiato.

Un errore evidentissimo, sottolineato in maniera involontaria ma comunque goffa dalla stessa UEFA, che ha scatenato inevitabilmente la rabbia dei tifosi partenopei. Il post, dopo le numerose critiche, è stato poi rimosso.