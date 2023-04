Calabria: “Kvara ha dimostrato di essere un fenomeno”, poi la stoccata su Napoli!

Il capitano del Milan Davide Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel corso del format 1 VS 1, presente da oggi sulla piattaforma. Tra i tanti temi, ovviamente è presente anche quello della Champions League e della doppia sfida contro Kvaratskhelia ed il Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Ho provato un senso di orgoglio per questa squadra perché ci siamo goduti il sacrificio. Non sempre è facile riuscire ad affrontare ogni secondo all’interno di una partita, ma siamo riusciti a passare le sofferenze di una gara importante come quella. Dopo la partita eravamo contenti, abbiamo festeggiato, cantato e ballato . Ora però arriva la parte finale di stagione che è la più importante, abbiamo degli obiettivi da raggiungere.

Non ci piace parlare molto di episodi prima della partita, non è nel nostro stile e non ci attacchiamo a queste cose. Provare a destabilizzarci non è servito: a questi livelli non conta, ma conta solo quello che viene fatto in campo e il sudore che ci mettiamo ogni giorno per questa maglietta. Ho sentito i fuochi: mi sono svegliato, ho fatto una risata e sono tornato a dormire.