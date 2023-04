Verso Juventus-Napoli, brutte notizie per Spalletti: quattro calciatori dovrebbero saltare la sfida

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League contro il Milan, per il Napoli è già tempo di tornare a pensare al campionato. Lo scudetto è un obiettivo ormai vicinissimo, con il big match con la Juventus alle porte. Spalletti sta preparando la gara per fare l’ennesimo passo verso un sogno che gli azzurri inseguono da 33 anni.

Il mister però dovrà fare a meno di ben 4 calciatori, che nell’allenamento odierno non si sono allenati in gruppo. Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale:

FOTO: SSC Napoli

Allenamento Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive e circuito di forza. Chiusura con lavoro tattico e partita a campo ridotto.