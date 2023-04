Thiago Almada nuovo obiettivo del Napoli: c’è da battere la concorrenza in Europa

Il Napoli si appresta a chiudere questa stagione nel migliore dei modi: lo scudetto è ormai a un passo e i tifosi non vedono l’ora di poter festeggiare questo storico traguardo atteso da ben 33 lunghi anni.

La squadra mercato intanto però si muove d’anticipo, come di consueto, per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il nuovo nome accostato al Napoli, che è uscito nella giornata di ieri, è quello di Thiago Almada.

March 23, 2023, Ciudad de Buenos Aires, City of Buenos Aires, Argentina: INT. SPORTS.- THIAGO ALMADA, EXEQUIEL PALACIOS and ANGEL CORREA left to right of Argentina team during the friendly soccer match against Panama, at Mas Monumental Stadium, in Buenos Aires, Argentina, March 23, 2023 Ciudad de Buenos Aires Argentina – ZUMAf135 20230323_zap_f135_083 Copyright: xJulietaxFerrariox

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli e confermato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli è in pole per l’acquisto dell’argentino classe 2001 e la trattativa sembra essere già in fase avanzata.

Il talentino neo campione del mondo sta sorprendendo tutti con la maglia dell’Atlanta United in MLS: quest’anno ha messo a referto già 4 gol e 5 assist in sole 6 presenze. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diverse squadre europee.

Il centrocampista offensivo è infatti seguito anche in Premier League, con qualche squadra inglese pronta ad andare oltre al sondaggio. Come detto in precedenza, però, il Napoli è in netto vantaggio nella corsa a Thiago Almada.