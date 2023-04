Napoli, novità tra Giuntoli e la Juventus: De Laurentiis ha preso una decisione

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, per il Napoli è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Gli azzurri sono a un passo dal sogno chiamato scudetto e non vogliono di certo lasciarsi sfuggire l’occasione di entrare nella storia del club azzurro.

Tra i grandi artefici di questa straordinaria stagione c’è il d.s. dei partenopei, Cristiano Giuntoli, in grado di ringiovanire la squadra, abbattere i costi del monte ingaggi, ma aumentando il valore tecnico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tradotto: quello di Giuntoli con il Napoli è stato un vero capolavoro. E non a caso la Juventus vorrebbe strappare il dirigente agli azzurri per far ripartire il nuovo ciclo bianconero.

Giuntoli e Santoro a Castel Volturno

De Laurentiis non libera Giuntoli

Il contratto di Giuntoli con il Napoli scade nel 2024 e – riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – De Laurentiis non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo massimo dirigente sportivo. Il patron è solito legarsi per parecchio tempo ai suoi uomini di fiducia e così vorrebbe fare ancora con Giuntoli, anche se le sirene della Vecchia Signora sono insistenti.

Da questo punto di vista De Laurentiis non ci sente e non vuole liberare Giuntoli per la Juventus: qualora i bianconeri dovessero volerlo subito, dovranno presentarsi con un’offerta dal Napoli; oppure aspettare la naturale scadenza del contratto nel 2024.

Un nuovo centrocampista è la priorità di calciomercato del Napoli

Intanto Giuntoli continua a lavorare per il Napoli e ha messo una priorità in cima alla lista delle cose da fare sul prossimo mercato: ricercare un nuovo centrocampista, visto che Ndombele non sarà riscattato (ritenuta troppo alta la cifra da 30 milioni chiesta dal Tottenham, ndr) e Zielinski potrebbe essere al passo d’addio a causa del contratto anch’esso in scadenza nel 2024.