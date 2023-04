Calciomercato Napoli, importante conferma su Almada: avete sentito l’esperto?

Quest’oggi la notizia che ha quasi monopolizzato l’attenzione dei tifosi del Napoli è l’interesse degli azzurri per Thiago Almada. Il centrocampista classe 2001, di proprietà dell’Atlanta United, sarebbe uno dei profili preferiti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per risolvere l’unico grande problema di questa stagione spettacolare.

In queste ore, arrivano notizie e conferme in merito all’indiscrezione lanciata nel pomeriggio a proposito di una voce che a questo punto diventa concreta.

D’Amico: “Posso confermare l’interesse”

Intermediario molto attivo in Major League Soccer, Andrea D’Amico ha confermato l’interesse del Napoli per Thiago Almada nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

Anche a me risulta che piaccia tantissimo a Giuntoli, ma non sono io il suo procuratore

ATLANTA, GA Ð MARCH 18: Atlanta midfielder Thiago Almada 23 reacts after scoring a goal during the MLS, Fussball Herren, USA match between the Portland Timbers and Atlanta United FC on March 18th, 2023 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, GA. Photo by Rich von Biberstein/Icon Sportswire SOCCER: MAR 18 MLS – Atlanta United FC vs Portland Timbers Icon230318015

Romano: “Interesse vero, vi spiego come stanno le cose”

A confermare ulteriormente l’interesse degli azzurri per Thiago Almada è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Di seguito, quanto evidenziato nel corso dell’intervento nel suo podcast:

Secondo il giornalista, ci sono stati contatti diretti tra gli agenti del calciatore e il club azzurro. Il Napoli vuole il talento classe 2001, ma non è ancora fatta, o quantomeno non siamo in una fase così avanzata della trattativa. L’Atlanta United chiede minimo 20 milioni per il cartellino dell’argentino ed evidemente il club azzurro lavora per limare questa richiesta da parte del club di MLS.