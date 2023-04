Zampini provoca: “Miglior anno della storia del Napoli, quasi come l’anno dell’esonero di Allegri”

Massimo Zampini, giornalista vicino alla ambiente Juventus, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale un messaggio di “complimenti” al Napoli subito dopo l’eliminazione subita in Champions League contro il Milan.

Il giornalista ha ironicamente fatto un parallelismo con la stagione del Napoli e quella della Juventus 2018/19 che portò all’esonero di Massimiliano Allegri dal club bianconero.

Spalletti e Allegri

Di seguito le parole di Zampini:

Onore al Napoli che fa la migliore stagione della sua storia con scudetto stravinto per tempo e quarti di Champions. Quasi eguagliata la stagione bianconera che portò all’esonero di Allegri, che però aveva vinto la Supercoppa.

Zampini non è nuovo a stoccate del genere, specialmente nei confronti del Napoli e dei napoletani, oltre che in difesa della Juventus. Non stupisce dunque un commento di questo tipo dopo l’eliminazione del Napoli, specialmente se si considera che la prossima partita sarà proprio tra gli uomini di Luciano Spalletti e quelli di Massimiliano Allegri in programma all’Allianz Stadium di Torino domenica sera.