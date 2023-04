Kvara da brividi: “Mi dispiace di avervi fatto piangere, vi amo, torneremo più forti!”

Khvicha Kvaratskhelia sicuramente stasera non è stato tra i migliori in campo, per usare un eufemismo. L’attaccante georgiano del Napoli è stato imbrigliato dalla gabbia preparatagli da Stefano Pioli e non è riuscito quasi mai a saltare Davide Calabria.

Come se non bastasse, Kvara ha sbagliato nel finale un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire tutto, facendosi ipnotizzare da Mike Maignan. Il fuoriclasse georgiano, che ha fatto innamorare i tifosi del Napoli da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio, sa di non essere riuscito a dimostrare il suo valore.

Khvicha infatti ha voluto scusarsi con i tifosi del Napoli attraverso un lungo post su Instagram. Di seguito quanto tradotto dalla nostra redazione:

È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, realizzando che non sono riuscito a portarvi gioia. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza vissuta oggi. Sono profondamente dispiaciuto e sono molto grato per il vostro supporto che percepisco in ogni istante. Vi amo e vi prometto che torneremo più forti. Ci sono tante partite da giocare, il sogno continua.

Bellissime parole da parte di un giovane fuoriclasse che, come tutti, non è impeccabile. Ennesima dimostrazione di maturità e di attaccamento ad una tifoseria che lo fa sentire amato dal primo momento