Juventus, tegola per Allegri: salterà il match contro il Napoli

Due sfide importanti in questa settimana per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo con il Milan prima, domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona, e contro la Juventus poi all’Allianz Stadium domenica. Partite fondamentali per indirizzare al meglio l’ultima parte di questa splendida stagione azzurra.

Per la trentunesima giornata di Serie A gli uomini di Luciano Spalletti scendono in campo contro i bianconeri di Massimiliano Allegri, ad oggi fermi in classifica in settima posizione e distanti dal Napoli ben 31 punti.

Infortunio per la Juve: salterà il Napoli

Il tecnico della Vecchia Signora, però, dovrà rinunciare ad un suo attaccante per la partita contro il Napoli. Moise Kean, infatti, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, a causa di un problema ai flessori rimediato nel corso di un allenamento. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello sport, il calciatore bianconero dovrà fermarsi per almeno 15 giorni.

FOTO: Kean

L’attaccante salterà sicuramente le sfide contro Sporting, Napoli e Inter. A rischio anche il Bologna.