Napoli Femminile, vittoria di rimonta per 3-1 contro il Verona: la classifica aggiornata

Il Napoli Femminile dimostra carattere vincendo allo Stadio Piccolo di Cercola di rimonta per 3-1, dopo il vantaggio trovato dall’Hellas Verona grazie alla rete di Rognoni. Una vittoria fondamentale soprattutto in ottica classifica: le azzurre di mister Seno, dopo il pareggio per 1-1 tra Cittadella e Lazio, sono seconde in campionato a -2 dalla squadra capitolina primatista.

Il prossimo appuntamento in calendario per il Napoli Femminile è il prossimo fine settimana in trasferta contro il Genoa.

Napoli Femminile-Hellas Verona: la partita

Clima da tregenda a Cercola e match quindi di difficile interpretazione per le azzurre. Seno ha inserito Pinna dietro le punte e Di Bari in posizione di terzino destro nel suo consueto 4-3-1-2 che però ha faticato inizialmente a prendere le misure alle avversarie.

Rognoni si è resa pericolosa al 13’ su azione d’angolo per le ospiti e poi al 18’ è stata davvero fortunata nel trovare una traiettoria beffarda per Copetti con un cross sballato che invece si è rivelato imparabile per il portiere di casa.

FOTO: Napoli Femminile

Il Napoli ha reagito in maniera veemente ma un traversone di Tui respinto da Shore al 27’ non ha trovato del Estal pronta a battere a rete e dopo un minuto un tiro cross di Di Marino sugli sviluppi di un angolo è stato preda del portiere ospite.

Il capitano ha suonato la carica al 40’ trovando di testa il gol del pareggio su punizione di Mauri: perentorio lo stacco ad anticipare Shore. Appena prima del duplice fischio, Giacobbo ha calciato bene in diagonale e per un soffio del Estal non ha trovato l’impatto vincente.

Dentro Tamborini per Gomez ad inizio ripresa con Pinna seconda punta, mossa che ha funzionato perché lo “squalo” ha servito l’assist mancino per il 2-1 di del Estal, brava a girarsi in area e battere Shore.

Poco dopo Pinna ha calato il tris in contropiede approfittando di un errore di Meneghini e trafiggendo con grande freddezza il portiere veneto. Da quel momento il Napoli ha gestito serenamente, si è fatto vedere con un destro di Tamborini bloccato da Shore ma soprattutto non ha rischiato niente portando a casa un risultato preziosissimo.

La classifica aggiornata di Serie B