Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 nella sfida di ieri contro l’Hellas Verona. Un pareggio che tutto sommato non fa malissimo alla classifica, considerato l’ampio vantaggio in termini di punti in classifica.

Ora l’attenzione è volta tutta alla sfida di martedì contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di Champions League. Un Diego Armando Maradona che si preannuncia infuocato, con il ritorno al tifo dei tifosi dopo l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis.

La scossa arriva anche dalla squadra, in particolare dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale un messaggio dedicato a tutto l’ambiente, in vista di un match che si preannuncia dalla portata storica.

Napoli, Di Lorenzo scrive all’ambiente: il messaggio

Nel dettaglio, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato una foto del gruppo, con un messaggio ben chiaro a tutto lo spogliatoio ma anche all’ambiente, che vive un momento magico in attesa della matematica certezza dello Scudetto e data anche la possibilità di fare la storia in campo internazionale.

“INSIEME, ora più che mai. Forza Napoli Sempre”, ha scritto il numero 22 sui social, che carica così il gruppo in vista di settimane che si preannunciano cruciali.