Dopo la sconfitta con il Milan per 1-0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, il Napoli tornerà in campo per la sfida di campionato contro il Verona. Gli azzurri sono vicinissimi a raggiungere l’obiettivo della vittoria dello scudetto, trofeo che manca da ormai 33 anni.

Al Napoli, per l’aritmetica – aspettando la sentenza sulle plusvalenze che potrebbe restituire 15 punti alla Juventus – mancano 4 successi per essere campione d’Italia. Motivo che rende la gara con il Verona particolarmente importante per gli uomini di Spalletti.

Marco Zaffaroni, allenatore Verona

Niente conferenza stampa per Zaffaroni prima di Napoli Verona

Il tecnico ha tenuto a sottolineare l’importanza della gara in conferenza stampa. Dall’altra parte, in casa Verona, mister Marco Zaffaroni ha scelto la strada del silenzio. Il tecnico dell’Hellas Verona, infatti, non terrà la consueta conferenza stampa in presentazione della sfida e, dopo la seduta di rifinitura, la squadra partirà direttamente alla volta della Campania.

Zaffaroni parlerà soltanto al termine della sfida con il Napoli. La gara sarà estremamente delicata per gli scaligeri che, ricordiamo, attualmente occupa la terzultima posizione in classifica in Serie A con appena ventidue punti collezionati.