Osimhen nel mirino del Bayern Monaco, sorpresa Tuchel: cos’ha risposto in conferenza stampa!

Il Napoli si appresta a vivere un finale di stagione vibrante, con obiettivi importanti da raggiungere come la vittoria della Serie A dopo 33 anni o la storica qualificazione alle semifinali di Champions League. Ovviamente sotto i riflettori ci sono i grandi campionati della squadra allenata da Luciano Spalletti, su tutti Kvaratskhelia e Osimhen.

Osimhen piace al Bayern Monaco

In particolare l’attaccante nigeriano è al centro di tante voci di mercato. Secondo la stampa tedesca, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino proprio Osimhen in vista del prossimo calciomercato estivo. I bavaresi, infatti, non hanno ancora sostituito Lewandowski, passato in estate al Barcellona. La scelta sul prossimo centravanti sarebbe ricaduta proprio sull’attaccante del Napoli.

Thomas Tuchel in conferenza stampa

Cosa ha risposto Tuchel in conferenza stampa

La questione è stata posta in conferenza stampa anche all’attuale tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, che ha preferito dribblare la domanda. Ecco quanto evidenziato: