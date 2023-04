Gaetano: “Sto crescendo, ma non è facile senza giocare”, poi rivelazione su Osimhen!

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia dell’impegno di campionato contro il Verona. Il calciatore azzurro si è soffermato a parlare anche della gara di ritorno con il Milan caricando squadra e tifosi.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Siamo rammaricati per la gara contro il Milan, abbiamo fatto una grandissima partita. Ci è mancato solo il gol: Maignan ha fatto grandissime parate, ma siamo fiduciosi per il ritorno. Ci giocheremo tutto a Napoli. Nelle ultime due gare di campionato non abbiamo fatto grandissime prestazioni, ma ci sta in un campionato così lungo. Con il Milan abbiamo fatto anche la prestazione ma il risultato ci ha penalizzato.