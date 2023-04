Osimhen vicino al rientro: arrivano ottime notizie da Castel Volturno

Il Napoli è subito tornato a Castel Volturno dopo la sconfitta subita contro il Milan a San Siro ieri sera. La squadra di Spalletti non si ferma un attimo ed è tornata ad allenarsi per preparare la gara di campionato contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

Nonostante la sconfitta per 1-0, ieri il Napoli ha giocato una grande partita e ha dominato per larghi tratti del match, lasciando buone speranze ai tifosi per la gara di ritorno che si terrà martedì prossimo al Maradona. Ma i tifosi sperano nel recupero di Victor Osimhen e da Castel Volturno arrivano buone notizie.

Lozano e Theo Hernandez (FOTO: SSC Napoli)

Report allenamento Napoli 13 aprile

Questo il report allenamento pubblicato dal Napoli sul sito ufficiale del club.