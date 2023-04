Arbitro Milan-Napoli distrutto dai giornali, c’è anche una rivelazione: è successo nel post partita!

La prestazione di ieri sera dell’arbitro Kovacs è stata decisamente inferiore rispetto al palcoscenico e anche a quella delle due squadre. Il direttore di gara ha mostrato di capirci davvero poco a San Siro ed anche la moviola effettuata dai quotidiani ne è la testimonianza. Di seguito le pagelle dell’arbitro di Milan-Napoli:

Moviola Milan-Napoli: bocciato Kovacs

Il Corriere dello Sport dà un bel 5 in pagella all’arbitro del match, di seguito l’analisi del quotidiano:

L’arbitro Kovacs è insufficiente, voto 5. Sotto gli occhi del designatore UEFA, Rosetti, applica metro di giudizio assolutamente sballato e non uniforme (il Napoli lamenta uno sbilanciamento 70/30). Sembra voler gestire il match nel primo tempo, pochi fischi, niente gialli, salvo poi cambiare idea, senza una linea tecnico/disciplinare chiara. Il doppio giallo per Anguissa, a stretta norma supportabile, è figlio di tutto questo. La mezza rissa finale anche.

Stesso voto anche per la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come andassero ammoniti due calciatori del Milan nel primo tempo:

Prima permissivo e tollerante. Poi anche eccessivo. Kovacs non ha convinto. Nel primo tempo derubrica cinque situazioni da giallo: Leao che spacca la bandierina, Krunic su Zielinski, Kim su Giroud, Theo che va a esultare a un centimetro dal viso di Lozano e lo stesso Lozano che dopo 2 minuti si vendica in mezzo al campo.

Nella ripresa i cartellini si alzano anche troppo, da Mario Rui a quello mostrato a gara finita a Calabria che chiede spiegazioni sul contatto tra Lobotka e Saelemaekers in area al 48’: effettivamente l’incrocio di gambe esiste, ma dinamica e intensità non sembrano andare verso la direzione del penalty.

Il rosso ad Anguissa? Il primo giallo è netto (eccessivo quello a Di Lorenzo), nel secondo il napoletano colpisce palla ma pure Theo. Non c’è rigore su Lozano: spalla contro spalla.

Giuntoli protesta nel post partita: cos’è successo

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato come la prestazione dell’arbitro non si andata giù neppure al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro ha protestato direttamente con Rosetti, capo degli arbitri UEFA, per la prestazione insufficiente da parte del direttore di gara Kovacs.