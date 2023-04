Anguissa da brividi dopo l’espulsione: “Scusatemi ragazzi perchè vi ho abbandonato”

Frank André Zambo Anguissa non ci sarà nel match di ritorno tra Napoli e Milan a causa della doppia ammonizione (dubbia) di San Siro. Il centrocampista camerunese però non ha cercato scuse nella direzione arbitrate dell’arbitro Kovacs e ci ha tenuto a mandare un messaggio ai suoi compagni di squadra subito dopo il match.

Di seguito quanto pubblicato dal numero novantanove azzurro sul suo profilo Instagram ufficiale:

Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi. Siamo un’ottima squadra, siamo il Napoli! Ci vediamo presto.

Il centrocampista azzurro ha voluto mandare un messaggio di scuse ai proprio compagni, dando poi la carica in vista del ritorno. La sensazione è che il match di San Siro non abbia scalfito psicologicamente il gruppo azzurro, che si sente ancora (a pieno diritto) in grado di poter passare al turno successivo.

Per farlo però servirà il Maradona delle grandi occasioni, come ha invocato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Martedì sera a Napoli c’è un appuntamento con la storia.