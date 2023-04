Chiaia, la Guardia di Finanza sequestra sculture della ‘Mano de Dios’: il motivo

L’annata per i tifosi del Napoli è tra le più memorabili e per questo tra i tifosi è caccia ai gadget dedicati al Calcio Napoli. Tuttavia, il rischio di imbattersi in prodotti non autorizzati e contraffatti ed è alto, così come dimostrato dall’azione delle forze dell’Ordine in questi mesi.

Stando a una stima orientatitva, infatti, negli ultimi quattro mesi sono oltre 20mila gli articoli contraffatti sequestrati per un valore che è stimato intorno ai 350mila euro.

Sequestrata la ‘Mano de Dios’: è successo a Chiaia

In queste ore, la Guardia di Finanza – impegnata sul territorio nella lotta al contraffatto – ha disposto il sequestro di una serie di prodotti legati al marchio ‘Mano de Dios’, in vendita senza autorizzazioni da parte nè del Calcio Napoli che dai licenzatari dell’immagine di Diego Armando Maradona.

MuralesMaradona

In particolare, le Fiamme Gialle partenopee avrebbero eseguito l’operazione dopo una segnalazione fatta pervenire da parte dell’ex manager del Pibe de Oro, Stefano Ceci, titolare dell’immagine del campione argentino.