Theo Hernandez: “Capelli blu per i quattro gol al Maradona? Vi dico la verità!”, poi il commento su Di Lorenzo

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa al fianco di Stefano Pioli in vista della sfida di Champions League contro il Napoli in programma domani a San Siro. Il calciatore francese ha trattato veri temi, tra i tanti c’è stato anche un piccolo confronto con Di Lorenzo e sull’assenza di Osimhen.

Di seguito le sue parole in conferenza prima del match europeo contro gli azzurri.

Noi abbiamo fatto tante belle partite, credo che quella di domani sarà la più bella e più importante. Il 4-0 del Maradona non ha cambiato gli equilibri, domani sarà un’altra partita, noi l’abbiamo preparata benissimo.

Theo capitano del Milan?

Futuro capitano del Milan? Un grande onore! Mister Pioli e Maldini mi hanno aiutato tanto. Pallone d’Oro? Ora pensiamo alla partita di domani, però non mi dispiacerebbe. Out Osimhen? Non cambia niente, ci sarà qualcuno al suo posto che dovremo affrontare.

Domani in campo ci sarà anche San Siro con noi, è il nostro dodicesimo uomo. Capelli blu? Non li ho fatti per la vittoria al Maradona ma solo per il compleanno di mio figlio. Ora bisogna solo pensare alla gara di domani dimenticando la vittoria in campionato.