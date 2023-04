Il Napoli è la più “ricca” delle italiane: quanto ha incassato fin qui in Champions League

Cresce l’attesa per i quarti di finale di Champions League che vedrà il Napoli sfidare il Milan. Gli azzurri non sono mai arrivati così avanti in questa competizione, ma il cammino fin qui è stato decisamente esaltante.

Così come ad essere esaltanti sono gli incassi registrati dal club di Aurelio De Laurentiis. Stando a uno studio riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli è la squadra italiana che ha guadagnato di più dalla competizione europea.

Incassi Champions League squadre italiane

La classifica dice:

Napoli con 78 milioni di euro di incassi;

con di euro di incassi; Milan con 71 milioni di euro di incassi;

con di euro di incassi; Inter con 68 milioni di euro di incassi.

E non è finita qui, perché con il prosieguo del cammino in Champions League, arriverebbero altri proventi dalla UEFA e dal botteghino. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli, cinque vittorie su sei nel gruppo A, è quella che ha il portafoglio più gonfio. Ha guadagnato finora 78 milioni. Segue il Milan a 71 e l’Inter a 68. Quote derivate dai premi Uefa. Il botteghino è fonte di altri ricavi.

Stadio Maradona Champions League

Maggior incasso allo stadio in Champions League per i club italiani