Di Lorenzo in conferenza: “Domani non sarà come in campionato”, poi il commento su Osimhen

Siamo alla vigilia della sfida più importante della storia del Napoli, il quarto di finale di Champions League contro il Milan rappresenta per gli azzurri un appuntamento indimenticabile.

A guidare i partenopei in questo importante match da capitano ci sarà Giovanni Di Lorenzo, il quale, nella consueta conferenza stampa prepartita, ha presentato la sfida contro i rossoneri.

Di seguito le sue parole:

Sensazioni nello spogliatoio dopo il campionato: Si è parlato già troppo della partita di campionato, conterà quello che faremo domani, il livello è altissimo. Siamo pronti ci siamo allenati bene. Tornare a vincere contro il Lecce ci ha tirato il morale su.

Su Leao: È un giocatore forte, dovremmo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tantissime individualità, dovremmo limitarlo il più possibile per fare un buon risultato.

Sulla sfida di campionato: La partita di campionato secondo me non siamo stati il solito Napoli, è un risultato pesante ma domani sarà un’altra partita.

Su Osimhen: È un grande giocatore ma non dipendiamo solo da un giocatore, ho tanta fiducia nei miei compagni, siamo tranquilli. Non ci sarà e l’affronteremo con i giocatori che abbiamo.

Sui calci piazzati: Questi dettagli sono importanti, il dettaglio fa la differenza cercheremo di sfruttare le nostre abilità sulle palle inattive.

Su Raspadori: È molto giovane, ha esperienza ha vinto un europeo. È a disposizione e farà una grande partita.

Sulla partita: Siamo a giocarci un quarto di finale, una competizione importante. Non è scontato essere qui, dobbiamo goderci queste due serate, essere liberi di testa giocando con entusiasmo. Spregiudicati, spensierati come non abbiamo fatto in campionato.

Sulla carriera, dalla gavetta alla Champions League: È una partita importantissima per, per la società, per i tifosi. È un traguardo importante essere qui, siamo pronti per domani sera.

Paragone con Theo: Siamo due giocatori diversi, non lo conosco personalmente ma lo stimo. È un’arma importante per gli avversari, dobbiamo tenerlo.

Ancora sulla carriera: Penso di aver fatto buone stagioni anche gli altri anni, con la squadra che sta andando ancora meglio è più facile parlarne. Gioco queste partite con la giusta consapevolezza, sono nel momento migliore della mia carriera. Voglio godermi questa partita, faremo due grandi partite.