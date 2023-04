Visita speciale al Murales di Maradona: avete visto chi c’era a Napoli a Pasqua? (FOTO)

Una domenica di Pasqua soleggiata a Napoli, l’idea per una bella giornata da passare fuori a visitare le bellezze della città. Napoli in queste settimana è letteralmente invasa da turisti che si godono ciò che la città ha da offrire.

Ilary Blasi a Napoli per Pasqua

Tra chi ha scelto Napoli come meta per trascorrere le festività Pasquali c’è anche Ilary Blasi. La showgirl e conduttrice, ex di Francesco Totti, ha pubblicato foto e video sui suoi canali social che la ritraggono in giro per la città. Passeggiata sul lungomare con tanto di selfie con il Vesuvio alle spalle e poi pranzo da Concettina ai Tre Santi.

ECCO LA FOTO:

Ilary Blasi a Napoli

Visita al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Non poteva mancare, poi, la visita per eccellenza in questi ultimi anni: il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, tappa fissa per ogni visitatore di Napoli. Anche Ilary Blasi non ha voluto perdersi lo spettacolo che la città di Napoli ha saputo creare per il più grande calciatore di tutti i tempi, con un vero e proprio altare diventato ormai luogo di culto.

Ad accompagnare Ilary Blasi c’erano vari amici, ma anche i figli Christian, Chanel e Isabel, oltre al suo nuovo fidanzato: Bastian Müller-Pettenpohl, 36enne imprenditore tedesco.