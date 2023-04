Il Napoli torna a Castel Volturno: novità su Osimhen e Simeone

Il Napoli è tornato subito a Castel Volturno dopo la vittoria di ieri sera contro il Lecce: mercoledì è in programma il big match di Champions League contro il Milan.

In vista della gara di San Siro, valida per l’andata dei quarti di finale, i tifosi sono in attesa di informazioni sulle condizioni di Osimhen e Simeone.

Giovanni Simeone (FOTO: SSC Napoli)

Qualche novità sui due infortunati è arrivata proprio da Castel Volturno, dal report allenamento pubblicato dalla società.