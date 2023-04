Pioli spiazza tutti: decisione inaspettata a pochi giorni dal Napoli!

Il Milan inizia a preparare la sfida di mercoledì sera contro il Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri sono reduci dallo 0-0 inaspettato contro l’Empoli, soprattutto per quanto fatto vedere nella sfida del Maradona contro gli azzurri.

Tuttavia, nello spogliatoio c’è grande carica in vista della sfida contro i partenopei, così come dimostrato dallo stesso post di Alessandro Florenzi. Intanto, da Milanello arriva una notizia che sorprende tutti in vista di mercoledì.

In campo sia a Pasqua che a Pasquetta: la decisione di Pioli

Stando a quanto si apprende dal comunicato ufficiale reso noto dal Milan sul proprio sito ufficiale, la squadra è scesa subito in campo per preparare la sfida al Napoli.

Di seguito, il report:

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti con l’Empoli; gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi.

Terminata la prima parte del lavoro la squadra ha disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti).

con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti). Il programma del giorno di Pasqua prevede un allenamento al mattino.

Nessun giorno di riposo, dunque, per i rossoneri, a differenza di Spalletti che ha dato appuntamento direttamente a Pasquetta.