Archiviata l’ennesima vittoria in campionato contro il Lecce, il Napoli è chiamato a preparare la prossima sfida di Champions League contro il Milan. Gli azzurri cercheranno di imporsi nel primo atto delle due sfide, valide per i quarti di finale della competizione, oltre che a ‘vendicarsi’ per lo 0-4 subito al Diego Armando Maradona poco più di una settimana fa.

Per l’occasionel, il Viminale ha aperto alla vendita dei biglietti per il settore ospiti anche in favore dei residenti nella Regione Campania, a patto che venga esibita la Fidelity Card della SSC Napoli. Ma quanti napoletani saranno presenti per il big match di San Siro? In queste ore arrivano novità circa il numero dei supporters che sarà pronto a sostenere gli azzurri nella storica trasferta di Milano.

Champions League: Milan Napoli, il dato sul settore ospiti

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui sono stati letteralmente polverizzati i biglietti messi in vendita, che ammontavano a circa quattro mila.

Strapieno, dunque, la porzione del terzo anello riservato agli ospiti da parte dei tifosi azzurri, che anche in questa occasione non farà mancare il suo apporto ai propri beniamini.