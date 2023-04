Il Milan è tornato quest’oggi al centro sportivo di Milanello per preparare il match di andata dei quarti di finale della Champions League contro il Napoli. Il pareggio di venerdì sera contro l’Empoli suona come una delusione in casa rossonera, visto che arriva dopo la larga vittoria allo stadio Diego Armando Maradona contro la squadra di Luciano Spalletti per 0-4.

Contro i toscani, Stefano Pioli ha optato per un corposo turnover che alla fine non ha pagato, considerato lo 0-0 che ne è venuto fuori al termine dei 90′, a dimostrazione di come sia sentita la sfida contro gli azzurri in Champions. A confermarlo, tra le altre cose, è un post di Alessandro Florenzi apparso in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram.

(foto: IMAGO)

“Guardiamo avanti”: Florenzi chiama a raccolta i tifosi

L’esterno ex Roma e PSG ha scritto ai suoi tifosi, entrando già in clima Champions a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli.

Guardiamo avanti e restiamo uniti. Mercoledì dobbiamo scendere TUTTI in campo. Noi e voi.

Questo il messaggio pubblicato dal rossonero, chiamando a raccolta tutti i propri tifosi e, di conseguenza, lanciando un messaggio chiaro al Napoli, che dal canto suo vuole scrivere un’altra pagina importantissima per la propria storia.