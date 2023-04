Pioli: “Vittoria meritata a Napoli ma mercoledì in Champions non succederà”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro l’Empoli e proiettandosi già alla super sfida di mercoledì a San Siro. I rossoneri affronteranno il Napoli di Spalletti in Champions League per la gara d’andata dei quarti di finale e proprio in merito al big match europeo il tecnico ha detto la sua tornando anche sulla roboante vittoria per 0-4 al Maradona.

Sulla Champions contro il Napoli

Io credo che mercoledì sarà una sfida molto diversa. Meritavamo di vincere a Napoli. Il campionato senza quella vittoria sarebbe diventato difficile. Loro hanno affrontato la gara senza la nostra mentalità e mercoledì non succederà essendo un quarto di finale di Champions League.