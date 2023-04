VIDEO – Politano per Simeone anche sulla MSC: Di Lorenzo se la ride in accappatoio

Napoli e MSC insieme per una nuova pubblicità in cui i protagonisti sono tre calciatori azzurri. Nel video pubblicato dai canali social della famosa compagnia delle navi da crociera ci sono infatti Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giovanni Simeone.

Non è il primo spot pubblicitario pubblicato da Napoli e MSC con i tre calciatori sotto i riflettori, un simpatico siparietto quello che simula relax e divertimento su quella che è la nave da crociera.

Pubblicità MSC calciatori del Napoli

Nello spot pubblicitario si vede Giovanni Simeone prima alle prese con un vassoio da barista e poi subito dopo vestire i panni del bomber anche a tavola, “assist” di Politano per il boccone finale del Cholito.

In scena anche capitan Di Lorenzo che non trattiene le risate e si diverte insieme ai suoi compagni di squadra. Tanta curiosità di sapere precisamente di cosa si tratta, il profilo Tik Tok della MSC ha invitato i suoi followers a non perdersi le novità in arrivo anche su Instagram.

Che ci sia la possibilità di vincere una crociera con i calciatori del Napoli? Probabilmente si scoprirà qualcosa in più nei prossimi giorni.