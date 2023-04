Ndombele: “Felice di essere al Napoli”, poi rivelazione sul possibile riscatto!

Il centrocampista del Napoli, Tanguy Ndombele, ha rilasciato un’intervista a So Foot in cui ha parlato del suo passato al Tottenham, ma anche della sua avventura in azzurro.

Intervista Ndombele

Ecco quanto evidenziato:

Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito qui, ma a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone.

FOTO: SSC Napoli, Tanguy Ndombele

Addio al Tottenham a causa di Antonio Conte

Poi sull’addio al Tottenham ha aggiunto:

Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sono felice di aver scelto Napoli. Con Conte non c’era scelta, avrei voluto dimostrare il mio valore in campo ma ero ai margini del gruppo, mi è stato comunicato sin dal primo giorno di ritiro con la squadra.

Calciatore svogliato

Infine sulla fastidiosa etichetta di calciatore svogliato e indolente che spesso gli viene assegnata: