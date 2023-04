Baroni: “Pareggio all’andata? C’è una cosa da non fare assolutamente!”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha risposto alle consuete domande dei giornalisti nella conferenza stampa di vigilia per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. Tra i tanti temi trattati, oltre alla formazione che potrebbe scendere in campo domani, Baroni ha anche risposto ad una domanda sul pareggio ottenuto al Maradona nella gara d’andata.

Di seguito tutte le dichiarazioni di Marco Baroni in conferenza:

Questo post in breve

“Ci siamo allenati bene in questi giorni, fatta eccezione per Askildsen che ha avuto un problema intestinale. Noi, con il solito equilibrio, siamo consapevoli del fatto che bisogna portare gli episodi dalla nostra parte provando ad essere concreti davanti alle situazioni che si creano. Siamo sempre stati compatti anche dopo questi risultati negativi. Importante sfruttare le occasioni e soprattutto c’è bisogno di equilibrio ogni giorno, come succedeva anche dopo momenti positivi della stagione, vedi la vittoria a Bergamo!”