Acerbi a sorpresa sul Napoli: “Contro gli azzurri la mia prima gioia!”

Una delle partite più brutte giocate dal Napoli quest’anno è senza dubbio la prima dopo la sosta per il Mondiale in Qatar contro l’Inter di Simone Inzaghi.

In quell’occasione gli azzurri non sono riusciti ad esprimere al meglio le loro qualità e i nerazzurri, grazie ad una rete di Dzeko, presero il sopravvento andando a conquistare i tre punti.

Sembrava il preludio per una rimonta in chiave scudetto e, invece, fu solo un incidente di percorso per i ragazzi di Spalletti; al contrario per i nerazzurri fu solo un’illusione.

Inter-Napoli, gol Dzeko

Acerbi torna a parlare di Inter-Napoli: le dichiarazioni

Proprio di quel match ne ha parlato il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ai microfoni del canale YouTube della Lega Serie A.

Di seguito quanto evidenziato:

La prima soddisfazione all’Inter: Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c’erano già tanti punti di distanza, però non era insormontabile. Poi da lì abbiamo perso punti e adesso siamo lì a rincorrere il secondo posto e cercare di entrare in Champions perché per colpa nostra in campionato si sta facendo di meno.