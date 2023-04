Milan-Napoli, buone notizie per Pioli: il rossonero ci sarà in Champions League

Venerdì 7 aprile Napoli e Milan scenderanno in campo per la 28esima giornata di Serie A; gli azzurri saranno impegnati a Lecce, mentre i rossoneri ospiteranno l’Empoli a San Siro.

Le due squadre giocheranno venerdì per avere più giorni di riposo prima della gara di Champions League: mercoledì 12 aprile, allo stadio San Siro, Milan e Napoli si sfideranno nel match di andata dei quarti di finale.

Di Lorenzo e Leao (FOTO: SSC Napoli)

La prima gara delle tre in programma ad aprile tra Napoli e Milan ha visto i rossoneri sbancare il Maradona con un sorprendente 4-0 firmato da Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers.

Brahim Diaz, assoluto protagonista della serata, è uscito anzitempo per un problema agli adduttori che ha preoccupato i tifosi.

Come riferisce Sky Sport, però, Pioli può stare tranquillo: il trequartista spagnolo ci sarà in Champions League. Oggi l’ex Real Madrid ha svolto lavoro personalizzato ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Possibile un turno di riposo nella gara di campionato con l’Empoli per poi essere al 100% per il match contro il Napoli.