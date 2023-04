Napoli in campo dopo la sconfitta con il Milan: retroscena sull’allenamento di ieri

Dopo la sconfitta subita dal Napoli domenica sera contro il Milan, gli azzurri di Luciano Spalletti sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno con la voglia di riscatto alle stelle in vista del prossimo impegno. Proprio in merito all’allenamento tenutosi ieri al Konami Training Center, è stato svelato un retroscena dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Pare infatti che la giornata di ieri era destinata ad essere di riposo per la squadra, riposo che però non c’è stato e che ha visto l’intero gruppo svolgere l’allenamento.

Mario Rui Foto SSC Napoli

La richiesta della squadra

Stando a quanto riferito dal quotidiano infatti è stata proprio la squadra, con il supporto dello staff tecnico, a volersi allenare anche ieri. La sconfitta contro il Milan vuole essere subito riscattata e in questa settimana sarà importantissimo impegnarsi al massimo in vista dell’ostica trasferta di Lecce e dell’andata dei quarti di Champions a Milano. Retroscena dunque che fa capire quanta voglia ci sia da parte del Napoli di alzare subito la testa in vista di questo delicatissimo finale di stagione.