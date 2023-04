De Laurentiis attacca gli ex Napoli: “Addio alle pecore nere!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni della stampa durante l’evento ‘Il futuro degli stadi in Italia’ organizzato dalla Lega Serie A al Coni. Tra i tanti temi trattati c’è stata anche una domanda in riferimento alla stagione straordinaria disputata finora dalla sua squadra.

Risposta diretta quella di De Laurentiis che ha parlato anche di “pecore nere” facendo riferimento a qualche ex calciatore del Napoli che ha lasciato la squadra nell’ultima sessione di mercato.

Questa la risposta del presidente De Laurentiis che ha lanciato una frecciata anche a chi ha lasciato il Napoli:

La nostra forza è in primis saper fare mercato, non avere alcuna difficoltà a privarsi delle pecore nere. Si può anche arrivare a scadenza contrattuale. Se non ti sei mai considerato napoletano o di colore azzurro è giusto che tu vada via. C’è una bellissima confessione di Berlusconi quando voleva Maradona al Milan ma non è stato possibile. Quelli sono uomini veri, ma ormai sono veramente pochi.