Gli chiedono della protesta degli ultras del Napoli: avete sentito Ferlaino?

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, patron degli azzurri ai tempi di Maradona e vincitore di due scudetti nel corso della sua presidenza, è stato ospite della trasmissione La Politica nel Pallone su GR Parlamento.

Le dichiarazioni dell’ex presidente hanno riguardato ovviamente la sconfitta del Napoli contro il Milan, fino alle proteste dei tifosi azzurri delle giornate di ieri. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Osimhen è un grande giocatore, ma non è questo il problema. Probabilmente il Napoli non si aspettava un Milan così pronto, dato che i rossoneri avevano giocato malissimo nelle ultime giornate. Per il resto, nulla è cambiato. C’è da dire che Napoli e Lazio hanno presidenti che sono anche proprietari e non possono sbagliare, le altre invece hanno tutte proprietà straniere e di fondi.