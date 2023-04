Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BoboTV, nota trasmissione in diretta su Twitch a cui partecipano anche Lele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri. Cassano si è concentrato sulla partita di ieri sera del Maradona tra Napoli e Milan, con un parere decisamente controcorrente rispetto alla media.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

In Champions League saranno due partite tremende per il Milan. Il Napoli sarà avvantaggiato perchè è avvelenato . La partita di ieri sera farà più bene al Napoli che al Milan. Ieri ho visto gli azzurri molto lenti nell’idea di gioco e nel girare palla, non era il Napoli vero . Non è stata una partita veritiera, è uno scivolone.

Non sto dicendo che il Milan non ha meritato, però il Napoli non è mai stato questo durante l’anno. I quattro gol del Milan arrivano da quattro errori clamorosi di giocatori del Napoli. La partita del Milan è stata perfetta, attenzione, però il problema di ieri è il Napoli. Ieri si è messa in modo che è andata bene per il Milan, perchè dopo due errori gravi del Napoli era sopra di due gol e ha potuto restare compatta.