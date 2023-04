Caos ultras, duro attacco del ministro Abodi ai tifosi del Napoli – FOTO

Gli episodi che si sono verificati in Curva B ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona hanno rappresentato una pagina buia del mondo del calcio. Violenza, rabbia e proteste: tutto ciò che può andare contro i valori e principi che il sano sport dovrebbe promuovere.

Anche all’Olimpico di Roma, nel corso della partita tra Roma e Sampdoria, si è verificato uno spiacevole episodio nei confronti dell’allenatore blucerchiato Dejan Stanković. Il tecnico è stato difeso dall’allenatore giallorosso José Mourinho, che ha invitato la sua tifoseria a porre fine ai cori offensivi e razzisti nei confronti del collega.

In merito a questi episodi ha preso parola sul proprio profilo Twitter il ministro dello Sport Andrea Abodi, invitando i tifosi al rispetto.

Di seguito le parole del ministro Abodi sul proprio profilo Twitter:

Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti!